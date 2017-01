Le Giovannina perd le match revanche face au 95

Une semaine après avoir démoli le 95 à Saint-Jean-Port-Joli, le Giovannina de Sainte-Marie s'est incliné 6-5 en prolongation face à cette même formation samedi soir dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Les visiteurs ont été les premiers à s'inscrire au pointage lorsque Maxime Morin a fait mouche un peu avant le premier quart de la première période. Anthony Laflamme a assuré la réplique peu après pour le Giovannina avant de voir Yannick Boucher redonner l'avance au 95. Michaël Gilbert a nivelé la marque en deuxième période pour la troupe de Richard Vachon. Keven Dubé a permis à Saint-Jean-Port-Joli de se donner une priorité de 3-2 avant que son coéquipier Maxime Morin enfile son second but de la joute pour creuser l'écart entre les deux équipes à deux buts. En début de troisième le robuste Anthony Dumont a trouvé le fond du filet pour réduire la marque à un but. Sainte-Marie a profité de deux avantages numériques pour inscrire deux autres buts. Samuel Landry et Maxime Frenette ont trouvé l'espace pour pousser la rondelle derrière le gardien du 95. Pascal Fournier a nivelé la marque avant la fin de la troisième. Mathieu Bélanger a donné la victoire à Saint-Jean-Port-Joli.

Le pugiliste Stéphane Gervais a livré un furieux combat à André Thibault en troisième période et Anthony Dumont a combattu avec Kevin Lévesque.

Le gardien Charles Couture a réalisé 24 arrêts dans la défaite. Anthony Laflamme a obtenu la deuxième étoile à la suite de sa performance d'un but et une aide alors que Samuel Landry qui a obtenu également un but et une aide lors de la rencontre a été nommé la troisième étoile.

Sainte-Marie jouera son prochain match le 11 février prochain alors que Trois-Pistoles sera en visite.