Le Cléri Sport Junior AA s'incline en finale lors d'un tournoi à Shawinigan

Le Cléri Sport Junior AA est passé bien près de surprendre la province en s'inclinant 3-2 en fusillade lors de la finale face aux Draveurs de Trois-Rivières, équipe championne en titre de la Coupe Dodge, lors du tournoi disputé à Shawinigan la fin de semaine dernière.

Cette partie, digne des plus grands duels, a été disputée à un rythme endiablé.

Pour se rendre au match ultime, les Georgiens ont vaincu Lévis en demi-finale 3-2 et Monteuil en quart de finale 2-1. Nickolas Morin a terminé au premier rang des marqueurs du tournoi avec une fiche de trois buts et sept aides alors que Félix Villeneuve a conclu au second rang sa fiche de six buts, dont quatre en demi-finale et trois passes.

« Nous avions un thème en fin de semaine : “soyons fiers”. Sincèrement je l'ai été, on a joué du hockey inspiré et durant la fin de semaine nous sommes devenus une équipe. C'était le but et j'ai déjà hâte de commencer nos séries dans notre ligue », conclut l'entraîneur du Cléri Sport, Stéphane Poulin.

Saint-Georges jouera sa prochaine rencontre ce vendredi à Saint-Prosper face aux Bulls.