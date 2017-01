Saint-Éphrem subit son deuxième revers de la saison

Le Danplex de Saint-Éphrem a subi son deuxième revers de la saison le vendredi 27 janvier à Bellechasse dernier lors d'un duel face aux Éperviers que ces derniers ont remporté 7-4.

Avec une marque de 1-1, les Éperviers ont inscrit quatre buts au second engagement, dont le deuxième du match de Steven Goulet pour mener les Bellechassois à la victoire. Marc-Antoine Perron-Rousseau a enfilé deux buts dans le revers pour Saint-Georges. Saint-Éphrem reprendra l'action le 4 février prochain dès 20 h à l'aréna de Beauceville en accueillant les Mercenaires de Lotbinière.

Les Justiciers de Saint-Joseph ont pour leur part baissé pavillon 5-4 en prolongation devant leurs partisans face aux Mercenaires de Lotbinière vendredi dernier. René-Dave Pelchat a donné les devants 4-3 aux Joselois en début de troisième période avant de voir Jason breton créer l'égalité quelques minutes plus tard pour forcer la prolongation. Samuel Bergeron a procuré la victoire aux visiteurs. Dimanche dernier, les Justiciers l'ont emporté 6-2 à Saint-Charles face à Bellechasse. Yannick Roy a mené l'attaque des Joselois avec un but et deux aides.