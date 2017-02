Le CNRB revient de Pont-Rouge couronné de succès

Le Club de natation régionale de Beauce est revenu de sa compétition en trois volets disputés à Pont-Rouge les 28 et 29 janvier dernier couronnée de succès.

Premièrement, lors de la compétition pour nageurs du programme régional de développement de 12 ans qui s'est tenue le samedi matin, Florence Balmer a amélioré trois de ses temps personnels. Julien Rhéaume a pour sa part terminé deuxième au 100 m brasse et amélioré trois de ses temps personnels. Lorie Tanguay a gagné la médaille d'or au 100 m brasse et a terminé deuxième au 100 m libre en plus d'améliorer ses temps à deux reprises. Maude Tanguay a pour sa part remporté la première position au 50 m brasse et a conclu au second rang au 100 m et 50 m libre alors que Maxim Frenette a remporté la compétition au 50 m brasse.

Lors du second volet de la compétition, soit pour les nageurs du programme de développement provincial pour les 12 ans et moins, Mathilde Sirois a amélioré son temps personnel alors que Sara Poulin a gagné la médaille d'or au 100 m brasse et la médaille de bronze au 200 m libre en plus d'obtenir une amélioration de son temps. Anne Poulin a terminé au troisième rang au 100 m dos et a amélioré son temps deux fois. Finalement, Stéphanie Dubois-Lemieux a gagné la première place au 100 m dos, la seconde position au 200 m libre et la troisième place au 100 m brasse en plus d'améliorer ses temps à deux reprises.

Le dimanche lors de la compétition réservée aux nageurs du programme provincial de développement de 11 ans et plus, ayant atteint les standards (A, AA et AAA) de leur groupe d'âge. Ariane Lapointe a amélioré ses temps à trois reprises alors qu'Émerick Vachon a gagné l'or au 50 m libre et au 200 mètres quatre-nages en plus de bronze au 200 m libre sans oublier ses trois améliorations de temps. Émy Blanchette a amélioré ses temps à deux reprises et Évelyne Lacasse une fois. Julianne Tremblay a gagné la première place au 50 m libre et au 200 m quatre-nages en plus d'obtenir la seconde place au 200 m libre, 50 m dos et 200 m brasse. De plus, elle a amélioré quatre fois ses temps. Marie-Élaine Bougie a obtenu la médaille de bronze au 50 m et au 200 m dos et a réalisé quatre améliorations de temps. Philippe Lacasse a obtenu trois meilleurs temps tout comme Samuelle Thériault alors que Selma Breton a amélioré son temps à une reprise.