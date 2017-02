Les Élites Beauce-Appalaches Pee-Wee AAA remportent les grands honneurs du tournoi de Waterloo

Les Élites Beauce-Appalaches Pee-Wee AAA ont connu un parcours parfait qui leur a permis de remporter le tournoi de Waterloo qui s'est déroulé du 27 au 29 janvier dernier.

Les représentants de la région Beauce-Appalaches ont vaincu les Pionniers de Lanaudière 2-0 en début de tournoi avant de vaincre les 67's d'Ottawa 3-1. Par la suite, les Élites l'ont emporté 3-2 sur le Noir et Or de Mortagne et 1-0 devant les Harfangs du Triolet. En grande finale, la troupe de Pierrot Boily a remporté la partie 2-1 dans le match revanche contre Lanaudière.

Le club de Beauce-Appalaches compte 22 victoires, sept défaites et trois matchs nuls cette saison, ce qui les place au troisième rang dans la province.

Dans le cadre du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, les Beaucerons affronteront les Lions de Zurich au Centre Caztel le samedi 11 février prochain dès 15 h. De plus, le premier match des Élites au Centre Vidéotron se tiendra le dimanche 12 février contre les Chiefs de Dix Hills.