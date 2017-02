Samuel Couture-Dumas évoluera en division 2 de la NCAA

Le footballeur beauceron Samuel Couture-Dumas, qui a terminé sa carrière avec les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville, a choisi de poursuivre sa carrière en division 2 de la National Collegiate Athletic Association avec Simon Fraser University, en Colombie-Britannique.

Le joueur de ligne offensive qui a évolué comme garde et bloqueur, mais que sa nouvelle équipe voit surtout comme un garde, réalisera ainsi son rêve de jeunesse en évoluant dans ce circuit. Les chances du colosse de 6 pi 4 po et 280 livres de jouer au pays de l'Oncle Sam était bonne, car celui-ci avait visité 11 universités américaines l'été dernier lors d'un camp avec All Out. L'athlète avait également visité les universités de Montréal, de Sherbrooke et de Western.

Samuel, qui sera le seul Beauceron avec cette équipe, a obtenu une bourse d'études complète pour étudier en anglais. Simon Fraser University est reconnue comme l'une des meilleures écoles de business au Canada.

Rappelons en terminant que Samuel Couture-Dumas a évolué dans le passé pour les Dragons de la Beauce-Etchemins où il a été un joueur étoile.