Kimmy St-Pierre obtient un appui de taille et affrontera Namah Daghir à Brampton en Ontario

Le boxeur de Saint-Éphrem, Kimmy St-Pierre, a reçu dernièrement deux bonnes nouvelles, soit un commanditaire important et un combat qui se tiendront à Brampton en Ontario le 18 mars prochain alors que le Beauceron sera opposé à Namah Daghir.

Le pugiliste sera dorénavant appuyé par le Studio Santé Gym et le Nutrition Sports Fitness de Saint-Georges. Le propriétaire Éric Gosselin s'occupera de la préparation de l'athlète avec un suivi nutritionnel, de sa perte de poids et de sa condition physique en tant qu'entraîneur et prépratateur physique. De plus, Kimmy bénéficiera d'un abonnement gratuit au gym sans oublier des rabais sur les produits de suppléments. « C'est une fierté pour moi d'encourager un sportif que je connais depuis longtemps. Je suis convaincu qu'il nous offrira une belle visibilité par ses performances », affirme M. Gosselin. « C'est vraiment apprécié d'avoir ce support. Je veux prouver à mon nouveau partenaire qu'il a fait le bon choix », déclare le boxeur.

Une préparation différente

La prochaine cible de St-Pierre chez les 135 livres, Namah Daghir, a une fiche d'une victoire et une défaite chez les professionnels et n'a pas combattu depuis trois ans.

Le premier boxeur de la Beauce à avoir fait le saut chez les professionnels a perdu ses deux derniers combats et bien qu'il n'ait pas été chanceux lors de ses duels, St-Pierre a décidé de se regarder dans le miroir et de changer sa façon de se préparer en vue des guerres dans le ring.

« J'avais tendance à regarder beaucoup trop ce que faisaient mes adversaires avant le combat. Désormais, je me concentre sur moi et sur ce que je peux travailler pour avancer et devenir un meilleur boxeur. Je vais travailler beaucoup sur ma musculation pour devenir plus fort et accueillir mes adversaires avec des poings encore plus solides », indique-t-il.

Après avoir combattu deux fois aux États-Unis, St-Pierre, qui avoue aimer le côté glamour de la boxe aux États-Unis goûtera à la boxe au Canada anglais. Il montera entre les câbles pour montrer son talent et tenter d'attirer les yeux des promoteurs et obtenir d'autres combats. « Je dois remonter ma confiance avec une victoire. Je dois l'emporter pour avoir de la visibilité et monter les échelons. Je ne dois pas penser au futur, je dois penser à une seule bagarre à la fois et la prochaine est le 18 mars », conclut Kimmy St-Pierre.