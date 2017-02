Sasha Pokulok est le joueur défensif du dernier mois dans la LNAH

Le Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a décerné le titre de joueur défensif de son circuit lors du dernier mois au défenseur du Cool FM, Sasha Pokulok.

Le grand numéro 55 a disputé huit rencontres dans le mois de janvier lors desquels il a cumulé sept buts et six mentions d'aides. En plus de marquer quatre filets en avantage numériques, Pokulok a également ajouté un but alors que les siens évoluaient à court d'un joueur. Il a connu une soirée de quatre buts et inscrit un but gagnant lors de cette séquence. Il a dirigé 32 rondelles sur les gardiens adverses en plus de conserver un différentiel de +5.

Le joueur offensif a été donné à Jonathan Bellemare de l'équipe trifluvienne alors que les recrues en offensive et défensive sont respectivement Christian Ouellet des Marquis de Jonquière et Alex Bitsakis des Prédateurs de Laval.