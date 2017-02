Épreuve de slalom pour les 12 ans et plus au Centre de ski de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Le Centre de ski de Saint-Georges organisait dimanche matin la première édition de sa compétition de slalom ouverte pour les 12 ans et plus. Neuf partipants s'y sont inscrits dans trois catégories.

Déjà organisée par le passé pour les enfants âgés de 12 ans et moins, le Centre de ski de Saint-Georges a tenu dimanche matin la première édition de descente en slalom ouverte pour les personnes de 12 ans et plus. En tout, trois catégories ont été représentées par les neuf participants de l'épreuve : ski intermédiaire, ski avancé et planche intermédiaire. Le meilleur temps des deux descentes effectuées par les candidats était retenu pour le classement final.

La coordonnatrice du Centre de ski, Christine Caron, s'est dite satisfaite par l'organisation de l'événement, organisé dans le cadre des activités hivernales prévues par la Ville de Saint-Georges. Le prochain rendez-vous au Centre de ski aura lieu le vendredi 17 février, lors des dégringolades nocturnes qui se tiendront jusqu'à minuit.

Résultats

Ski intermédiaire :

Stéphanie Giroux 52'14 Gabriel Claveau 54'02 Rose Larivière 1'01 Charles Roy 1'03

Ski avancé :

Marc-André Giroux 43'77 Hubert Gagné 52'77

Planche intermédiaire :