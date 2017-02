Le Danplex a raison des Mercenaires à Beauceville

Le Danplex de Saint-Éphrem a vaincu les Mercenaires de Lotbinière au compte de 4-2 samedi dernier lors d'une joute qui a été disputée exceptionnellement à l'aréna de Beauceville.

Après avoir subi ses deux premières défaites de la saison, le Danplex de Saint-Éphrem a ainsi renoué avec la victoire. Il s'agissait du 11e gain de Saint-Éphrem cette saison. Le Danplex jouera sa prochaine rencontre le vendredi 10 février à 21 h 15 à Saint-Joseph avant d'affronter de nouveau les Justiciers le dimanche 12 février dès 15 h à l'aréna de Saint-Éphrem.

Dans l'autre rencontre qui a été jouée dans le circuit Loubier, les Éperviers de Bellechasse ont vaincu in extremis les Mercenaires de Lotbinière 5-4. Les Mercenaires ont pris les devants 3 à 1 en début de deuxième, mais les Éperviers ont comblé le déficit en inscrivant deux buts avant la fin de l’engagement. Charles Goulet a donné les devants aux Éperviers à mi-chemin en troisième avant que Samuel Bergeron des Mercenaires, avec son deuxième du match, crée l’égalité à 15:12. Cependant, Olivier Patry des Éperviers a joué les héros en enfilant le but de la victoire avec 20 secondes à faire au match. Il s’agissait du deuxième but du match de Patry dans cette partie.

Les Éperviers retourneront sur la patinoire à Lotbinière le vendredi 10 février à 21 h pour y affronter les Mercenaires.