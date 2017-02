Les Titans et la Beauce forment une équipe gagnante

Les hockeyeuses beauceronnes Rosalie Bégin-Cyr, Audrey-Ann Rodrigue et Emmy Fecteau, ont aidé les Titans du Cégep Limoilou a remporté un quatrième tournoi cette saison dimanche dernier à Québec dans la classe ouverte du Tournoi de hockey féminin disputé dans la vieille capitale.

Cette formation a réussi un exploit fort impressionnant cette saison en signant 22 victoires, une défaite et un verdict nul lors de ses quatre tournois de la campagne 2016-2017. « Avec du recul, on réalise l'ampleur de l'exploit, tout ça en affrontant des équipes de partout en Amérique du Nord. Je suis vraiment fier de cette équipe », indique l'entraîneur Pascal Dufresne.

Dans un autre ordre d'idée, Emmy Fecteau de Saint-Odilon a reçu une bourse de 1500 $ de la part des Canadiens de Montréal et de la Fondation de l'athlète d'excellence.

Les Titans recrutent encore en Beauce

Par ailleurs, les Titans ont annoncé avoir recruté de nouvelles joueuses pour la saison prochaine. Parmi celles-ci se retrouvent Gabrielle Fecteau des Husky de Chaudière-Ouest, Midget AA, qui est la soeur d'Emmy qui évolue déjà avec la formation de Limoilou. Emmy Royer, également du club de Chaudière-Ouest, s'ajoutera`à l'alignement des Titans l'an prochain.

Andréa Lacroix parmi les étoiles

La gardienne de Saint-Isidore, Andréa Lacroix, qui évolue pour le Cégep de Saint-Laurent a été nommée la troisième étoile dans le hockey collégial AAA. La gardienne des Patriotes a poursuivi ses excellentes performances en enregistrant deux autres victoires pour permettre à son équipe de reprendre la troisième position au classement général de la ligue. Samedi soir, elle a bloqué les 19 lancers dirigés vers elle pour enregistrer son huitième blanchissage de la saison, un sommet parmi les gardiennes. Et dimanche, elle a stoppé 14 des 15 tirs qu'elle a reçus, en plus des six tireurs en fusillade pour la victoire.