L'équipe féminine de volleyball des Condors s'empare seule du deuxième rang

L’équipe féminine de volleyball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches s’est emparée de l’exclusivité du deuxième rang du classement de sa section en conservant une fiche de deux victoires et une défaite au tournoi présenté samedi à La Pocatière.

Les Condors ont amorcé le tournoi en infligeant une première défaite cette saison aux Élans de Garneau. Elles ont remporté la première manche 25-20 avant de céder la deuxième 25-12. Elles ont ensuite écrasé leurs rivales par la marque de 25-11 lors de la manche décisive. « Jolyane Larivière a été solide comme jamais cette saison, mentionne l’entraîneuse Mélissa Vachon. Justine Laflamme a dominé en défensive dans sa zone et Pénélope Leclerc a fait un travail étonnant au centre, un poste où elle n’avait pas évolué cette saison. »

Les Condors ont connu une baisse de régime à leur deuxième match, s’inclinant deux manches à une face à Sainte-Foy. Elles sont revenues à la charge avec un gain facile de trois manches à zéro contre Matapédia.

Les Condors occupent le deuxième rang, trois points devant Rimouski. « Nous avons bien progressé physiquement et techniquement ajoute Mme Vachon. Jolyane Larivière avait vraiment des allures de joueuse la plus utile de la ligue en fin de semaine. Son pourcentage d’efficacité en attaque a été remarquable. »

Du côté masculin, les Condors ont connu un tournoi difficile à Jonquière. Ils ont subi quatre défaites en autant de matchs. Ils demeurent au cinquième rang de la ligue.

Basketball

L’équipe masculine de basketball des Condors a remporté une victoire de 48 à 33 aux dépens de Notre-Dame-de-Foy, samedi, pour porter sa fiche à trois victoires et quatre défaites. Elle occupe le septième rang du classement, à deux points seulement du cinquième rang.

Les Condors se sont donné une avance rapide de 13 points au premier quart et n’ont plus jamais été inquiétés par la suite. L’attaque beauceronne a été équilibrée. Simon Giguère et Andy Genois ont inscrit neuf points chacun. Trois autres joueurs en ont marqué huit. Avec ses quelque 300 livres, Genois a également pris beaucoup de place sous le panier.

Volleyball Division 3

Les équipes de Divison 3 des Condors et des Balbuzards du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic étaient en tournoi à Mérici dimanche. Les Balbuzards ont remporté leurs matchs contre Shawinigan, Mérici et les Condors et se sont inclinés devant Trois-Rivières. Les Condors ont quant à elles conservé une fiche d’une victoire, deux défaites et une nulle. Anne-Marie-Vachon et Kélyane Morneau ont été les meilleures pour les Condors.

Les Balbuzards demeurent au deuxième rang de la Conférence Nord-Est, à deux points seulement de Trois-Rivières. Les Condors occupent le troisième rang.