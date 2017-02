« J'ai manqué de hargne lors de mon combat au Défi des Champions » — Hubert Poulin

Le boxeur Hubert Poulin s'est incliné par décision face à Karl Beaulieu du Club de boxe Top Contender, soit celui qui allait devenir plus tard le champion de la compétition du Défi des Champions et qui par le fait même a mérité sa place aux Championnats canadiens.

Malgré la défaite, ceux qui ont vu le combat n'ont pas hésité à qualifier cet affrontement de combat pour homme.

« Je ne me trouverai pas de défaite, ce n'est pas mon genre. J'ai manqué de gaz et j'ai manqué de hargne lors de mon combat. J'ai peut-être poussé trop la machine en ne prenant pas assez de journée de repos. Je suis déçu, mais je prends cette bagarre comme de l'expérience acquise en vue de l'an prochain. Je serai mieux préparé lors de la prochaine édition », raconte celui qu'on surnomme « Bombay ».

Ce dernier ne sait pas encore quand il remontera dans le ring. Il s'est dit tout de même très fier de sa progression et continuera dans la même veine afin de devenir encore un meilleur pugiliste et ainsi réaliser son objectif de devenir champion canadien.

Thomas Chabot se qualifie

On pourrait dire que sans surprise le boxeur Thomas Chabot a réussi à se qualifier pour les Championnats canadiens. Toutefois, le « Ghost » a réussi son objectif dans l'adversité. L'athlète du Club de boxe de Robertsonville a gagné par TKO samedi dernier contre Abdel Mokhtari du Club de l'Est dans un affrontement où Chabot est sorti avec une vilaine blessure à un oeil. Son équipe et François Duguay ont travaillé pendant quatre heures pour réduire l'enflure à son oeil afin de lui permettre de combattre. Celui qui détient trois titres de champion canadien à son actif a livré une performance exceptionnelle devant William Boisvert dimanche dernier en lui donnant trois comptes de huit pour se qualifier pour les Championnats canadiens. Il remontera dans le ring pour affronter Daniel Kulibata du Club de boxe Titan en grande finale du Défi des Champions.

Les Championnats canadiens se tiendront en avril prochain.