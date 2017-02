Les Lynx M15 échappent un match intense

Les Lynx M15 de l'École Jésus-Marie ont échappé un match intense à l'aréna de Beauceville samedi dernier face au Séminaire Saint-Joseph qui s'est conclu 5-4 en faveur des visiteurs.

L'équipe locale menait 4-3 après deux périodes de jeu, cependant l'adversaire est revenu fort en marquant deux buts en troisième période pour se sauver avec la victoire. Les meilleurs joueurs beaucevillois ont été Alex Dulac avec un but et deux passes, Félix-Antoine Hamel-Gosselin avec trois aides sans oublier Benjamin Rodrigue et Jérémy Quirion qui ont tous deux conclut la joute avec deux aides.

Les Lynx devront montrer du caractère lors des prochains matchs, car ils visiteront dans l'ordre Rivière-du-Loup qui compte 16 victoires et six défaites le 17 février avant de se mesurer à Mont-Joli le lendemain, une formation invaincue en 20 sorties lors de la présente campagne.

Le M13 pour sa part sera en action cette fin de semaine à Montréal pour y affronter l'équipe de Marie-de-L'Incarnation et le Séminaire Saint-Joseph. La troupe de Raymond Delarosbil est à trois points du Séminaire Saint-Joseph, ce qui veut donc dire que la partie de samedi sera un duel de quatre points.