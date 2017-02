Nickolas Morin marque cinq buts et donne la victoire au Cléri Sport Junior AA

L'attaquant Nickolas Morin a offert une incroyable performance en marquant pas moins de cinq buts vendredi dernier à Saint-Prosper pour permettre au Cléri Sport Junior AA de l'emporter 7-6 face aux Bulls.

Saint-Georges tirait pourtant de l'arrière 4-2 après la première période. Cependant, les Georgiens sont sortis très forts en deuxième période pour prendre les devants 5-4. La dernière période a été une guerre de tranchées entre les deux camps. Morin qui avait été le meilleur marqueur du tournoi à Shawinigan la semaine précédente a marqué le filet vainqueur. Charles-Étienne Roy et Antoine Veilleux ont été les autres buteurs pour la troupe de Stéphane Poulin.

« Je m'attendais à ce début de match, on revient d'un tournoi avec de l'émotion, ce n’est pas évident de revenir jouer un match régulier, d'autant plus que j'avais laissé 5 réguliers dans les gradins pour reposer des petits bobos, dont Édouard Giguère et Félix Villeneuve. Nickolas Morin à jouer tout un match, pour moi, il est le meilleur joueur de cette ligue quand il joue comme ça », affirme l'entraineur-chef Stéphane Poulin.

Le Cléri Sport jouera sa prochaine joute ce mercredi à Montmagny avant de revenir jouer devant ses partisans à Saint-Georges le samedi 11 février prochain à 20 h 30 alors que Plessisville sera en visite. Lors de cette rencontre, l'organisation en profitera pour rendre hommage à l'édition championne du Cléri Sport de 2009 dans le cadre du 15e anniversaire de la concession.