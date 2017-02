Jason Groleau est sélectionné dans l'équipe toutes étoiles des 30 ans Tigres de Victoriaville

L'ancien défenseur Jason Groleau a été sélectionné dans l'équipe toutes étoiles des 30 ans des Tigres de Victoriaville qui a été votée par les partisans de la formation. L'hommage aura lieu ce soir avant la joute entre les Tigres et les Remparts de Québec au Colisée Desjardins.

Il s'agit d'un énorme honneur pour le sportif à la retraite de Saint-Georges qui est aujourd'hui copropriétaire du IGA Familles Rodrigue et Groleau. « Je n'ai jamais été le plus talentueux, mais j'avais du caractère. Quand on regarde la liste qui compte des Stéphane Fiset, Réginald Savage et Alexandre Daigle, on se sent privilégié de faire partie de celle-ci », indique Jason Groleau.

Celui-ci va savourer cet honneur avec sa famille en ayant une pensée pour sa mère Ghislaine Roy qui est décédée il y a quatre ans. « Elle était ma plus grande admiratrice. Elle a toujours été derrière moi dans les bons comme dans les mauvais. Ce soir les Tigres rendent hommage à Jason Groleau, mais surtout à une grande dame, ma maman. Je reçois cet hommage en son nom. Je sais que d'en haut, elle est fière de moi. “Merci maman je t'aime”, c'est ce que je me dirai lors de l'événement », affirme l'ancien capitaine de la concession de Victoriaville.

Un Tigre à la vie à la mort

Jason Groleau a gagné un peu partout dans sa carrière, que ce soit dans le Midget AAA, la Coupe Memorial avec les Olympiques de Hull ou dans la Ligue nord-américaine avec le Radio X de Québec. Cependant, il demeura un Tigre à la vie à la mort, car il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui lors de son passage avec la concession sous les ordres d'Alain Rajotte qui sera d'ailleurs présent lors de la soirée hommage. « Quand mon aventure s'est terminée avec les Olympiques, j'étais un peu à terre, car la fin ne s'est pas conclue de la façon souhaitée. Cependant, Alain m'a pris en main. Il a été dur, mais juste avec moi. Il m'a poussé à devenir un meilleur joueur, mais également une meilleure personne, je suis donc passé d'un jeune à un homme. Il a tout changé pour moi. Quand je suis devenu capitaine des Tigres à ma dernière année, je l'ai vu comme un énorme vote de confiance. J'ai d'ailleurs toujours mon chandail que je porte encore fièrement », raconte avec un brin de nostalgie Jason.

Parmi les meilleurs souvenirs de l'ancien numéro 6 se trouve sa participation au match des étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et son dernier match de saison régulière à Victoriaville lors de sa dernière année avec les Tigres. Lors de cette rencontre spéciale « Soirée Jason Groleau », les gens portaient tous une tuque comme le faisait toujours Jason Groleau jusqu'à tant que celui-ci enfile l'aiguille et que les supporteurs des Tigres tirent tous leurs couvre-chefs sur la patinoire. « C'était magique à voir », rigole-t-il.

Groleau aimerait s'impliquer un jour au niveau administratif dans le hockey, mais pas pour le moment, car son travail et son rôle de papa prennent beaucoup de son temps et qu'il est heureux dans ce qu'il fait. Le principal intéressé ne cache pas qu'il aimerait organiser un match des Tigres à Saint-Georges contre les Remparts de Québec pour permettre aux Beaucerons de goûter au hockey junior majeur le temps d'un match. « Mon équipe n'est pas venue à Saint-Georges depuis longtemps, je crois qu'on est dû pour les recevoir au Centre sportif Lacroix-Dutil », conclut le sympathique homme d'affaires.