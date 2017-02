Lisa-Marie Vachon devient ambassadrice provinciale pour le sport universitaire

Lisa-Marie Vachon de Saint-Prosper, qui évolue avec la formation de volleyball de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a été nommé ambassadrice Lait's Go Sport du programme sportif des Patriotes de l'UQTR.

Elle est l'une des 13 étudiants-athlètes choisis pour représenter sept universités de la province. De ce lot, un gars et une fille recevront des bourses de 5000 $ et deux autres recevront des bourses de 1000 $. Le programme est parrainé par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

À titre d’ambassadrice, Lisa-Marie Vachon représentera Lait’s Go Sport et le RSEQ sur le campus universitaire de l’UQTR, lors d’événements sportifs et sur les médias sociaux. La sélection des lauréats des différentes bourses sera basée sur des critères de performance académique, de performance sportive et d’implication dans le programme.

La remise des bourses aura lieu le 26 avril à Montréal.

Une athlète remarquable

Lisa-Marie Vachon a complété avec brio son diplôme d’études collégiales en comptabilité et gestion. L’année dernière, elle était présidente de la mini-entreprise C-Bon qui a généré le plus important chiffre d’affaires de l’histoire du programme au Cégep Beauce-Appalaches. Elle poursuit des études en sciences comptables à l’UQTR.

Sur le plan sportif, Lisa-Marie Vachon a évolué durant trois ans avec l’équipe de volleyball de Division 2 des Condors. Elle a mis la main sur la médaille d’argent du championnat provincial la saison dernière. Elle a joint les Patriotes en compagnie de ses coéquipières Ilary Tanguay-Morin et Dominique Marcoux. Les trois évoluent régulièrement pour la formation qui présente une fiche parfaite de neuf victoires en autant de matchs au sein de la Division 2 du circuit universitaire québécois.