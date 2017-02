Trois biathloniens du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie montent sur le podium à Valcartier

Les biathloniens du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie ont connu une excellente dernière prestation de saison lors de la compétition régionale qui s'est tenue au Centre de biathlon Myriam Bédard sur la base militaire de Valcartier.

L'équipe de Sainte-Marie a vu trois de ses athlètes monter sur le podium en plus de les voir se démarquer des autres par leur rapidité et leur précision des tirs. Jérémie Vachon, âgé de 14 ans, est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie introduction. Chez les sportifs ayant plus d’expérience, Kelly-Ann Maheu, âgée de 14 ans, et Metias Leharani. agé de 13 ans, ont décroché chacun une médaille de bronze dans la catégorie junior. Il faut aussi noter la belle prestation des frères Charles-Antoine et Jean-Christophe Voyer, âgés tous deux de 15 ans, qui ont terminé au sixième rang dans la compétition par équipe.

L'équipe de biathlon de l'unité, soit une dizaine de cadets des deux sexes, participe à plusieurs compétitions durant l’année, parfois en ski et parfois à la course. Les cadets ont la chance de s’entrainer au centre de biathlon où l’équipement et les instructeurs leur sont fournis sans frais.

Jean-Christophe Voyer, cadet-sergent et membre de l’équipe depuis plusieurs années, mentionne que le biathlon associe deux passions qu’il a développées dans les cadets. « C’est un sport qui associe deux activités que j’apprécie, soit le développement d’une bonne condition physique et le maniement sécuritaire des armes de précision, ce qui en fait un sport plus complet », dit-il.

Le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans à l’aide de défis et d’activités de groupe, le tout sans aucun coût pour les jeunes.