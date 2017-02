Le Club de curling Beauce-Sartigan ouvre officiellement ses portes à Saint-Honoré

Voir la galerie de photos

L’ouverture du Club de curling Beauce-Sartigan a été officialisée cet après-midi à l’aréna de Saint-Honoré-de-Shenley.

La municipalité a choisi le curling pour redynamiser l’aréna. « Au cours des dernières années, il y a eu un déclin au niveau de la participation à l’aréna, que ce soit le hockey ou le patinage libre », explique le directeur général de Saint-Honoré, Serge Vallée. Mentionnons qu’un tournoi de curling est disputé à cet endroit depuis deux ans.

En date du 8 février, deux allées ont été aménagées au centre de la patinoire, ce qui crée un anneau de glace autour pour les patineurs. Déjà 40 membres se sont inscrits au Club. « Notre objectif était de 50 personnes pour la première année et nous l’avons presque atteint avant l’ouverture officielle », se réjouit le responsable du projet, Éric Rouillard.

En plus des ligues organisées les lundis et mercredis de jour, ainsi que les lundis, mercredis et jeudis de soir, un programme de développement junior a été instauré les samedis matin. « Notre objectif est de développer de jeunes talents pour compétitionner le Club de curling Etchemin et d’un jour représenter la Chaudière-Appalaches aux Jeux du Québec », ajoute M. Rouillard.

Ce projet régional a nécessité un investissement de 61 700 $, dont environ 58 000 $ pour des équipements, de la part des différents partenaires, dont la MRC Beauce-Sartigan. « Ça fait plaisir de venir constater les efforts qui ont été faits par des résidents du territoire, des maires des municipalités voisines, pour faire en sorte qu’on débute cette concertation régionale. C’est important, qu’à partir du moment où Saint-Honoré fait l’effort de se doter de cette structure et de faire en sorte qu'elle soit utilisée par les autres municipalités du territoire fait en sorte qu’on peut utiliser le “notre” en parlant de l’espace de curling », mentionne le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Pierre Bégin.

À compter du mois de mars, le Club aura l’équipement nécessaire pour aménager quatre allées et, ainsi, organiser la troisième édition du festival de curling qui aura lieu du 23 mars au 3 avril.