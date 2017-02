L'organisation des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges fait le saut dans le hockey

La Polyvalente de Saint-Georges offrira à ses élèves la possibilité d’évoluer dans des équipes de hockey scolaire compétitif dès septembre prochain. Les équipes évolueront dans les catégories Cadet et Juvénile de division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

La formation de niveau Cadet affrontera des équipes des régions de Québec-Chaudière-Appalaches et de la Mauricie. Cette ligue sera considérée comme régionale et on y permettra le contact physique comme en catégorie BB au hockey civil.

L'équipe Juvénile pour sa part, évoluera dans une ligue interrégionale constituée de quatre divisions à travers la province. La mise en échec restrictive sera tolérée dans cette nouvelle catégorie et fera l’objet d’un projet-pilote encadré par Hockey Québec.

Les élèves qui feront partie de ce nouveau programme scolaire auront des entraînements sur glace à leur horaire, sous la forme d’une concentration sportive, tel qu’elle existe depuis de nombreuses années à la Polyvalente de Saint-Georges. Ces élèves seront suivis académiquement par le personnel enseignant de l’école.

Une réunion d’information sera donnée le mercredi 15 février à 19 h à la Polyvalente de Saint-Georges. Tous les détails du nouveau programme y seront présentés.