L'Autodrome Chaudière accueillera la série Empire Super Sprint

La série américaine Empire Super Sprint (ESS) qui se produit habituellement sur terre battue en sera à une première présence au Québec sur le circuit asphalté de l’Autodrome Chaudière le dimanche 27 août prochain.

En date de jeudi, six pilotes américains ont confirmé leur présence pour cette seule course sur l’asphalte au Québec en 2017. Pour l’instant, cinq Québécois seront aussi en piste lors de cet événement.

Pilotes québécois

Parmi les pilotes confirmés, notons celle de Steve Poirier qui est le champion en titre. Il a également remporté le championnat à d’autres reprises par le passé. La présence du Québécois Yan Bilodeau est également officielle, lui qui était de passage en septembre dernier à l’Autodrome Chaudière pour démontrer la rapidité de ces bolides de type Sprint Car. Celui-ci est fébrile quant à sa participation à ce programme « J’ai vraiment aimé la piste de l’Autodrome Chaudière l’an dernier lors de mon essai. C’est très très rare que nous avons l’opportunité de courir sur l’asphalte et tous les pilotes à qui j’ai parlé ont encerclé cette date à leur calendrier. Je vais travailler très fort pour donner un grand spectacle aux amateurs de la région », mentionne-t-il. Les autres Québécois qui seront aussi présents sont : Alex Vigneault, Dale Gosselin et Jordan Poirier.

Pour l’Autodrome Chaudière, la présence de cette série américaine est une excellente nouvelle. « Les amateurs présents lors de cette journée auront l’occasion de voir des bolides très rapides. De plus, les courses de ce type de véhicules sont très spectaculaires et le bruit des moteurs donne des frissons aux amateurs. Ces autos de course sont parmi les seules à fonctionner avec du méthanol. Enfin, nous sommes très heureux que Steve Poirier, un pilote émérite, ait confirmé sa présence pour démontrer tout son talent chez nous », affirme pour sa part le responsable des programmes de course et du protocole Nascar à l’Autodrome Chaudière, Martin Roy.