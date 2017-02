Les Valkyries de Sainte-Marie remportent trois médailles d'or à la ringuette

La 6e édition du Tournoi de Ringuette Sainte-Marie Telus 2017 avait lieu les 3, 4 et 5 février derniers. Cinq équipes locales se sont taillé une place au classement final.

L'Association de Ringuette des Valkyries s'est démarquée pendant la fin de semaine du 3 au 5 février. Trois équipes sont sorties grandes gagnantes du tournoi et deux autres, finalistes. Les équipes Moustique 3, Cadette B et Intermédiaire A1 ont décroché l'or, alors que les équipes Moustique 2 et Novice A ont touché l'argent.

Ce sont en tout 41 équipes à travers le Québec qui ont participé au tournoi.

Les finales régionales et provinciales pour les différentes catégories de ringuette se dérouleront jusqu'au mois d'avril 2017.

Rappelons que l’Association de Ringuette de Sainte-Marie a été créée en 1983. Son but principal est de coordonner les activités de ringuette et de promouvoir ce sport d'habileté et de vitesse en Beauce.