Première victoire des Lynx de la Haute-Beauce au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

Les Lynx de la Haute-Beauce ont remporté la victoire à leur première rencontre du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Ils ont défait les Sieurs de Trois-Rivières jeudi par la marque de 6 à 5.

La partie a mal commencé pour les Beaucerons qui tiraient de l’arrière 4 à 1 après deux périodes. Seul Nathan Lapierre est parvenu à déjouer le gardien trifluvien.

Les Lynx, qui évoluent dans la catégorie Int-CC, sont toutefois revenus forts au troisième tiers, inscrivant cinq des six buts de l’engagement. D’abord, Jimmy St-Pierre et Anthony Fortier ont réduit l’écart à un seul but en l’espace de 29 secondes. Florent Poulin a ensuite créé l’égalité avant de voir Adam Grondin donner l’avance à la formation beauceronne, mais les Sieurs ont eux aussi marqué un cinquième but. C’est finalement St-Pierre qui a procuré la victoire aux Beaucerons avec son second filet du match.

La prochaine joute des Lynx aura lieu lundi soir à 20 h 30 contre les Mariniers de Sorel-Tracy.