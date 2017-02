Le Cool FM l'emporte 5-3 face aux Marquis de Jonquière

Voir la galerie de photos

Le Cool FM de Saint-Georges a signé un gain de 5-3 face aux Marquis de Jonquière hier soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges devant une foule de 1160 spectateurs.

Les locaux ont été les premiers à s'inscrire au pointage par l'entremise de Yannick Tifu. Par la suite, François Fortier a doublé l'avance du Cool FM avant de voir Jonathan Laberge donner une priorité de trois buts à Saint-Georges avant la fin de la première période. Lors du second engagement, Alexandre Quesnel des Marquis a réduit la marque à 3-1 lorsqu'il a déjoué le cerbère du Cool FM, Pier-Olivier Pelletier. Cependant, François Fortier a marqué son deuxième but de la rencontre pour redonner une avance de trois filets à son club. Le capitaine de Jonquière Hugo Carpentier a redonné espoir à son équipe en réalisant son 19e filet de la saison pour conclure la deuxième période avec un manque à combler de deux buts pour les Marquis. En troisième période, Samuel Groulx a réduit l'écart de moitié entre Jonquière et Saint-Georges. Finalement, Jonathan Laberge a conclu avec en réalisant son deuxième filet de la joute en tirant une rondelle dans une cage déserte lors d'un avantage numérique.

Pier-Olivier Pelletier a bloqué 33 rondelles dans la victoire.

La rencontre a été marquée de plusieurs escarmouches. Un seul combat a éclaté alors qu'Erick Lizon a valsé avec Hubert Poulin, un combat qui a été à l'avantage de ce dernier.

Saint-Georges retrouvera les Marquis ce soir à Jonquière. Un bus de partisans du Cool FM sera sur place pour encourager la troupe beauceronne de Dean Lygitsakos.