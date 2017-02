Un avant-goût intéressant da la série entre le Cléri Sport Junior AA et Plessisville

Le match d'hier entre le Cléri Sport Junior AA et l'équipe de Plessisville a donné un avant-goût intéressant de la série qui commencera très bientôt.

Avant le match de samedi soir que la formation georgienne a perdu 5-3, l'organisation du Cléri Sport a rendu hommage à l'édition championne de 2009 dans le cadre de la 15e anniversaire de la concession.

Saint-Georges a marqué le premier but de la joute par l'entremise de Justin Bélanger mais l'adversaire a trouvé une façon de créer l'égalité avant la fin de la première période. Au second engagement, Plessisville a pris les devants pour la première fois de la rencontre avant de voir Nicolas Morin remettre les compteurs à zéro. Plessisville a trouvé une façon de marquer son troisième filet de la rencontre avant la fin de la deuxième période. Lors de la dernière période, Saint-Georges a travaillé fort et Édouard Giguère a soulevé la foule en créant l'égalité. Cependant, les visiteurs ont repris les devants alors qu'il ne restait que moins de trois minutes à la rencontre. Quelques minutes plus tard, Plessisville a inscrit son dernier but dans une cage déserte.

« Ce fût tout un match, trois points pour Justin Bélanger, notre jeu de puissance a fait du bon travail. Toutefois, nous n'avons pas réussi a inscrire les filets importants. Bref, on a manqué d'opportuniste, si on continue à provoquer des chances de marquer, on peut battre ce club là », conclut l'entraîneur Stéphane Poulin.