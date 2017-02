Vanessa Drouin et Jérôme Bernard iront sans surprise aux Championnats canadiens

Voir la galerie de photos

Un total de cinq athlètes des Studios Unis de Saint-Georges, dont Vanessa Drouin et Jérôme Bernard, se sont qualifiés pour les Championnats canadiens qui se tiendront du 19 au 21 mai prochain à Ottawa.

La compétition s'est tenue au Complexe sportif Gilles-Tremblay à Repentigny le 11 février dernier.

Vanessa Drouin, championne du monde en combat, a terminé au deuxième rang en kata synchronisé traditionnel avec son partenaire Jérôme Bernard, en plus de terminer au second rang en kata softstyle. Elle a de plus conclu la compétition sur la troisième marche du podium en kata traditionnel armé et kata open synchronisée avec Jérôme Bernard. Finalement, elle a obtenu la cinquième position en kata créatif armé.

Jérôme Bernard a pour sa part est monté sur la plus haute marche du podium en combat pointfight et en kickboxing chez les moins de 70 kilos.

Nicolas Ménard a terminé premier en kata main nue et kata armé sans oublier sa troisième position en kata traditionnel.

Alexy Grondin a gagné la médaille d'argent en combat chez les moins de 35 kilos en plus d'obtenir celle de bronze en kata main nue. Il a terminé quatrième en kata armé.

Le dernier participant, Yohann Grondin a fini au second rang en kata main nue.

« Il s'agit pour Nicolas, Alexy et Yohann de leur première aventure pour tenter d'aller au Championnat du monde. Ils ont très bien fait, Jérôme et moi sommes très fiers d'eux », conclut Vanessa Drouin.