Deux résidentes de Saint-Lambert-de-Lauzon se distinguent en canicross

Deux membres d'un club de canicross de Saint-Lambert-de-Lauzon, Stephanie Cotnoir et Amélie Cadorette, ont chacune gravi les marches du podium lors d'une compétition qui s'est déroulée au Saguenay en fin de semaine passée.

Faisant partie d'un club local de Saint-Lambert appelé les 2x4, Stephanie Cotnoir et Amélie Cadorette se sont rendues avec leur chien à une compétition de canicross qui se tenait en fin de semaine passée à La Baie, au Saguenay. Elles y ont respectivement obtenu la 3e et 2e place sur le parcours 5 km ainsi que la 4e et la 5e dans la course du 1,7 km.

Ces résultats font suite à ceux de la fin de semaine précédente, à East-Broughton, où les deux femmes avaient terminé à la 1ère position, Stephanie au 2 km et Amélie au 6 km. Attirées avant tout par le plaisir du canicross, elles se sont lancées dans la compétition par goût du défi personnel et pratiquent un entraînement régulier au gym, en moyenne quatre fois par semaine.

Le chien utilisé par Stephanie est un Pitbull mixte d'un an et demi du nom de Monster, un « chien très puissant avec beaucoup de coeur au ventre qui adore les courses », explique la coureuse. « Il est reconnu pour son enthousiasme légendaire au départ de la course, alors qu'il "hurle" littéralement, car il est trop excité. » Le chien d'Amélie est un Alaskan de 18 mois nommé Raili et importé de Finlande.