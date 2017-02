Le Giovannina de Sainte-Marie domine le Ciel FM de Trois-Pistoles

Le Giovannina de Sainte-Marie a dominé le Ciel FM de Trois-Pistoles par la marque de 6-3 samedi dernier au Centre Caztel dans une rencontre qui a été un prélude aux séries éliminatoires.

Michaël Laplante a inscrit le Giovannina en premier au pointage avant de voir son coéquipier Maxime Frenette doubler l'avance de sa formation. David Noreau-Cyr est venu assurer la réplique pour les visiteurs avant la fin de la première période. Au deuxième engagement, Jason Breton a redonné une priorité de deux filets aux Mariverains avant de voir Marc-André Nadeau pousser la marque à 4-1 en faveur des locaux. Raphaël Santerre a donné le deuxième but au Ciel FM. Jason Breton a réalisé son deuxième but de la joute avant la fin de la période médiane. En troisième période, David Noreau-Cyr a obtenu son deuxième but de la rencontre dans une cause perdue d'avance et Greg Gauthier a marqué pour le Giovannina.

Marc-André Huppé a stoppé 33 tirs du Ciel FM dans la victoire de Sainte-Marie.

Anthony Dumont a lâché les gants devant Louis Bélanger lors de la partie.

L'horaire des séries éliminatoires n'est pas encore connu au moment d'écrire ses lignes. Toutefois, il est déjà assuré que les deux équipes s'affronteront lors de la première ronde.

Par ailleurs, la performance de Jason Breton lui a permis d'être nommé la troisième étoile de la dernière semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud.