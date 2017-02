Le Gala du mérite sportif beauceron dévoile ses nominés

Le Gala du mérite sportif beauceron a dévoilé aujourd'hui la liste des nominés dans les différentes catégories pour son 29e gala qui se tiendra le 25 février prochain à la polyvalente de Saint-Georges.

En athlétisme, Charles-Olivier et Charles-Antoine Bolduc de Saint-Victor seront en compétitions avec Alyssia Mino-Roy de Vallée-Jonction.

En badminton, les athlètes choisis sont Charles-Antoine Bolduc de Saint-Victor, Félicia Lapointe de Sainte-Sabine et Kellyna Royer de Tring-Jonction.

Au baseball, Jimmy Chabot de Beauceville sera en compétition avec Jonathan Dulac de Saint-Georges et René-Dave Pelchat de Tring-Jonction.

Dans le cross-country, Alyssia Mino-Roy de Vallée-Jonction est parmi les nominés en compagnie de Maëlle Rancourt de Lac-Etchemin et Enrique Simard de Saint-Elzéar.

La compétition au football sera féroce alors qu'Antony Auclair et Adam Auclair de Notre-Dame-des-Pins sont en nominations en compagnie de Nick Roy-Giroux de Saint-Georges.

Matis Lessard de Beauceville, Rémi Poulin de Notre-Dame-des-Pins et Félix Poulin de Sainte-Marie tenteront de remporter le titre de meilleur golfeur.

En gymnastique, les nominés sont Virginie Bilodeau et Lauralie Doyon de Saint-Georges sans oublier Béatrice Lamontagne de Saint-Gédéon.

En haltérophilie, Jacob Gosselin et Samuel Poulin de Saint-Honoré sont dans les candidats en compagnie de Marie-Anne Tanguay de Saint-Gédéon.

Chez les karatékas sénior, Jérôme Bernard de Beauceville et Vanessa Drouin de Saint-Simon-les-Mines sont en nomination alors que chez les juniors, Alexy Grondin et Yohan Grondin de Saint-Georges sont en compétition avec Nelson Trachy de Sainte-Marguerite.

En natation, Vincent Côté, Julianne Tremblay et Charles-Antoine Bourque de Saint-Georges sont les trois nominés.

Au patinage artistique, Ophélie Génier et Sarah-Michèle Morin de Saint-Georges sont en dans les prétendantes au titre en compagnie de Maryanne Parent et Alyson Thibault de Sainte-Marie.

Au rugby, Alyson Dulac de Saint-Prosper est en compétition avec Kelyane Morneau de Sainte-Justine et Sarah Neff de Saint-Anselme.

En snowboard cross, Éliot Grondin de Sainte-Marie tentera de rafler le titre de Rosemarie Bégin-Tanguay de Saint-Odilon et Anne Gagné de Lac-Etchemin.

Au soccer, Marc-Antoine Garneau de Saint-René est candidat en compagnie de Jérémy Gosselin de Saint-Georges et Jean-Mathieu Lacroix.

Au tennis chez les femmes, Alizée Poulin de Beauceville est en nomination avec Marianne et Annabelle Willliams de Saint-Georges. Chez les hommes, Émile Laflamme de Notre-Dame-des-Pins est parmi les prétendants avec Hugo Maheux et Samuel Rodrigue de Saint-Georges.

En volleyball, Jérémie Doyon de Saint-Joseph est en compétition avec Jolyanne Larivière de Saint-Zacharie et Dominic Marcoux de Sainte-Hénédine.

Dans les hors discipline Éliot Grondin de Sainte-Marie pour le vélo de montagne est en compétition avec Xavier Lapointe de Sainte-Justine en basketball et Joshua Roy de Saint-Georges en hockey.

Dans la catégorie scolaire féminine, Alyson Dulac de la polyvalente des Abénaquis a été sélectionné en compagnie de Laurie Roy de la polyvalente de Saint-Georges et Kellyna Royer de la polyvalente des Appalaches. Chez les hommes, Charles-Olivier et Charles-Antoine Bolduc de la polyvalente Saint-François sont parmi les candidats avec Enrique Simard de la polyvalente Benoît-Vachon.

Dans la catégorie équipe de l'année au niveau régional, les Giants baseball Bamtam A de Saint-Georges sont choisis en compagnie des As de Saint-Martin baseball mineur novice et les Lynx de Haute-Beauce hockey Novice A. Au niveau provincial, L'Ascalon Senior AA soccer est en compétition avec les Élites Beauce-Appalaches Pee-Wee AAA hockey et l'Escouade Beauce-Amiante Kin-Ball.

Les trois candidats pour le titre d'entraîneur de l'année sont Kimmy Boulet en football, Éric Tanguay et Alain Rodrigue en hockey.

Pour l'événement de l'année, les nominés sont le Boot Camp 2016 de Saint-René, la Course de canot rabaska de Saint-Georges et le Défi PSF de Beauceville.

Finalement, l'organisme de l'année sera disputé parmi le Club gymnastique régional Voltige, le Dekhockey Saint-Georges et la Fondation de la relève des Etchemins.