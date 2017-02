La LNAH vise d'ajouter deux équipes d'ici 2019

La Ligue nord-américaine de hockey vise d'ajouter deux équipes à son circuit d'ici 2019 via un processus d'expansion. L'objectif est d'ajouter une nouvelle formation pour la prochaine saison et une autre supplémentaire pour la saison 2018-2019.

Dans un avenir plus lointain, le circuit Godin aimerait ajouter une dixième équipe.

La LNAH est donc à la recherche d’investisseurs sérieux qui sauront participer à l’épanouissement de la Ligue au cours des prochaines années. Le coût d’une nouvelle franchise est fixé à 25 000 $. Une garantie financière de 35 000 $ devra également être versée par la nouvelle organisation pour assurer sa bonne conduite. Tout cahier de charge nécessaire à l’application pour l’obtention d’une nouvelle franchise devra être accompagné d’un dépôt de 5 000 $ pour démontrer le sérieux du postulant.

Les investisseurs intéressés ont jusqu’au 15 avril pour déposer une demande d’adhésion en bonne et due forme auprès du commissaire de la LNAH qui soumettra ultérieurement les dossiers reçus au bureau des gouverneurs pour étude et décision. Pour 2017-2018, l’équipe d’expansion serait construite à partir de 12 choix au repêchage universel, soit le premier choix de chaque ronde en plus de deux choix additionnels en fin de repêchage en plus de la sélection au repêchage d’expansion de quatre joueurs dans chacune des équipes actuelles parmi les 28 joueurs supplémentaires. Ce qui portera à 40 joueurs la base de l’équipe d’expansion.

Chaque club existant pourra, à partir de sa liste de 30 joueurs admissibles aux séries éliminatoires, protéger 15 joueurs, soit neuf attaquants, cinq défenseurs et un gardien. Des joueurs inscrits sur la liste de 50 joueurs protégés de chaque équipe et des agents libres demeureront aussi disponibles pour bonifier l’alignement de la nouvelle équipe.

Les gens intéressés peuvent contacter la ligue au lnah.com.