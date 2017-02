Les Petits Nordiques de Québec lessivent les Chiefs de Dix Hills lors du leur match d'ouverture

Les Élites de Beauce-Appalaches, qui portent les couleurs des Petits Nordiques de Québec, ont lessivé les Chiefs de Dix Hills 7-0 lors de leur match inaugural au Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec qui a été disputé devant une foule estimée à 8000 spectateurs au Centre Vidéotron de Québec.

Xavier Labbé a réalisé un tour du chapeau dans la victoire. Mathieu Nadeau a fourni deux aides tout comme Mathieu Jacob. William Vachon et Eloic Gilbert ont pour leur part chacun obtenu un but et une aide. Gabriel Maheux est le gardien gagnant qui a obtenu le blanchissage.

Le prochain match des Petits Nordiques sera disputé ce jeudi 16 février à compter de 19 h 15 au Centre Vidéotron de Québec où ils affronteront les Stars de Syracuse ou les 99'ers de Brantford.