Jonathan Laberge et François Fortier parmi les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNAH

Les attaquants du Cool FM, Jonathan Laberge et François Fortier, ont été nommés respectivement la première et la deuxième étoile de la dernière semaine d'activités dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Laberge a récolté trois buts et deux aides lors des deux dernières joutes du Cool FM face aux Marquis de Jonquière. Il a réalisé deux de ses buts sur le jeu de puissance. Il a conclu sa fin de semaine avec sept lancers sur les gardiens adverses et a conservé un différentiel de +2. Le numéro 79 a de plus été bon dans les cercles de mise au jeu avec un taux de réussite de 51 %.

Fortier pour sa part a inscrit trois buts et deux aides lors de la dernière fin de semaine. Il a marqué un but sur le jeu de puissance et a obtenu un but gagnant. Il termine les deux joutes avec cinq lancers sur les gardiens adverses et un différentiel de +3.

La troisième marche du podium hebdomadaire appartient à Anthony Courcelles des Éperviers de Sorel-Tracy.