Nykolas Mendez-Roy parmi les meilleurs pointeurs de la LHPS

Les Lynx M13 de l'École Jésus-Marie de Beauceville jouent désormais pour une fiche de 0,500 grâce à une superbe performance de Nykolas Mendez-Roy.

Le 10 février dernier, la formation de l'entraîneur Raymond Delarosbil a affronté l'équipe qui détient la troisième position de leur division, soit le Collège Marie-de-l'Incarnation. Dans cette joute, les Lynx se sont inclinés 5-4, et ce, malgré une performance de deux buts et une aide de Nykolas Mendez-Roy.

Le club avaient un match de quatre points a joué contre l'équipe du Séminaire St-Joseph le dimanche 12 février, toujours sur la patinoire du Forum de la Plaine. Les Lynx ont répondu à l'appel et ont signé un gain de 4-3. Nykolas Mendez-Roy a marqué le but vainqueur avec un peu plus de deux minutes à jouer à la rencontre. Ce dernier a été le meilleur des Lynx avec une performance d'un but et une aide. Nykolas est d'ailleurs le quatrième meilleur pointeur et buteur de la ligue.

La formation M13 des Lynx jouera ses prochains matchs les 18 et 19 février au Complexe de L'Ancienne-Lorette et elle fera face aux équipes de l'École du Mistral et de l'École secondaire de Rivière-du-Loup.

L'équipe M15 de l'entraîneur Steve Gosselin était en congé la fin de semaine dernière, mais les joueurs sont prêts à affronter l'équipe secondaire de Rivière-du-Loup au Centre Premier Tech le vendredi 17 février et le lendemain l'équipe de l'École du Mistral au stade Centenaire de Mont-Joli.