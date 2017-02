L'équipe de volleyball féminin de niveau Benjamin des Lynx remporte le championnat de l'ASIP

L'équipe de volleyball féminin de niveau Benjamin des Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville a remporté le samedi 11 février dernier au Collège Champigny le Championnat de l'Association sportive des institutions privées (ASIP).

Les filles de première et deuxième secondaires ont joué assurément leur meilleur volleyball de l'année.

Les Lynx ont travaillé fort lors des parties préliminaires en remportant leurs matchs contre le Collège Saint-Charles Garnier par deux manches identiques de 25-17 et contre le Collège Jésus-Marie de Sillery par 25-19 et 25-20 sans oublier contre le Collège Dina-Bélanger 25-9 et 25-10. Par la suite, les Beaucevilloises ont remporté la première manche 25-23 devant le Collège Champigny avant de perdre le second 23-25. Malgré cette défaite, les Lynx ont terminé au premier rang de leur division et ont obtenu leur place en demi-finale contre le Collège Champigny. Les joueuses beauceronnes ont levé leur jeu d'un cran pour signer une victoire décisive en deux manches de 25-17 et 25-15 pour accéder à la finale.

Lors du match ultime face au Collège Jésus-Marie de Sillery, les Lynx ont gagné les deux manches par des marques de 25-19 et 25-20 pour mettre la main sur la médaille d'or.

L'entraîneur de l'équipe Claude Thibodeau s'est dit fier de ton équipe tout comme celle qui l'a remplacé lors de la compétition, Justine Drouin.