2016 a été une année de révélation pour l'athlète d'endurocross Kévin Dupuis

L'athlète d'endurocross natif de Saint-Georges, mais qui réside depuis quelques années en Alberta, Kévin Dupuis a connu une année 2016 exceptionnelle, une année de révélation.

Il a remporté le championnat de la Canadian Motorcycle Association (CMA) en plus de finir quatrième dans les championnats de la Canadian Motosport Racing Corp (CMRC) et le Canadian Cross Country Championship (CXCC). Le Beauceron a de plus terminé huitième devant plus d'une centaine de compétiteurs au King of the Motos qui s'est tenues à Johnsson Valley en Californie les 4 et 5 février derniers, un des événements les plus majeurs de ce sport. Si on compare son résultat actuel à celui de l'an dernier, le pilote a gagné dix positions. « J'ai vraiment connu une année supérieure à mes attentes. Simplement d'avoir gagné un championnat est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je ne course pas pour devenir millionnaire, je le fais pour moi et inspirer mon jeune garçon, qui tripe vraiment sur les motos, et qui pourrait choisir de faire des compétitions d'endurocross dans le futur », affirme avec le sourire Dupuis.

Au cours de l'année 2016, son année de révélation, le professionnel, qui est commandité par de nombreux commanditaires désormais dont Fox Canada, a appris beaucoup. « J'ai compris que quand tu veux aller trop vite, tu peux te planter et que je devais mieux gérer mes courses. Mon cheminement dans le sport se fait bien et je ne dois pas tenter de brûler des étapes », indique l'athlète âgé de 29 ans.

Celui qui combine le travail et le sport prendra une pause d'un mois et demi avant de commencer à défendre sa couronne de la CMA en Alberta vers la fin du mois d'avril. Kevin Dupuis prendra du temps avec sa famille et avec sa moto bien sûr. « J'ai acquis un titre, maintenant je veux le conserver », conclut-il avec confiance.