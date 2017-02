Cool FM : une visite à Trois-Rivières avant de recevoir les Marquis

Le Cool FM de Saint-Georges entame le dernier droit de la saison régulière et tentera d'accumuler le plus de victoire possible afin de rentrer dans les séries éliminatoires le vent dans les voiles.

La troupe de Dean Lygitsakos disputera deux parties en moins de 24 h lors de la prochaine fin de semaine. Tout d'abord, les Beaucerons visiteront le Blizzard à Trois-Rivières ce vendredi avant de recevoir le lendemain la formation des Marquis de Jonquière.

Le match de vendredi risque de donner droit à du bon hockey, car la formation de la Mauricie est seulement à cinq points d'une place en série de fins de saison et fera donc tout pour se sauver avec la victoire. Cependant, la tâche ne sera pas facile, car le club georgien a remporté les quatre premiers duels entre les deux équipes.

Le lendemain face aux Marquis, il s'agira du troisième rendez-vous entre les deux équipes en moins de deux semaines. Lors de la dernière fin de semaine, les deux formations se sont divisé les honneurs. Après que chaque formation ait remporté son match à domicile la fin de semaine dernière, c’est donc de bon augure pour le Cool FM. Quoi qu’il en soit, les rencontres face aux Marquis sont toujours très difficiles et excitantes. Le talent offensif des deux organisations met à rude épreuve les défensives et les gardiens de but.

« Trois-Rivières jouera du hockey désespéré vendredi et nous devrons rivaliser leur intensité. Samedi, Jonquière nous visite. Il s'agit toujours de matchs intenses face aux Marquis. On peut rivaliser avec eux. La clé est d'offrir une prestation de 60 minutes. Si nous accomplissons cet objectif, nous serons bien en scelle », conclut l'entraîneur du Cool FM, Dean Lygitsakos.