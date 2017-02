La communauté des affaires est invitée à pédaler en support au Tour de Beauce 2017

Voir la galerie de photos

Pour une huitième année, la Corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce convie la communauté des affaires à une activité-bénéfice des plus originale.

Le 9 juin prochain, les gens d'affaires et décideurs de la région sont invités à prendre part au Défi Tour de Beauce présenté cette année par Identification Multi Solutions (IMS) et Bernier Beaudry. L'activité est une belle occasion pour résauter et de donner un coup de pouce au Tour de Beauce qui en sera cette année à sa 32e édition.

En plus du support de IMS et Bernier Beaudry, de nombreux autres partenaires ont déjà confirmé leur soutien pour cette nouvelle édition, soit Brunet Plus, Raymond Chabot Grant Thornton, Structure SBL, ainsi que GM Saint-Georges. Mentionnons également l'appui de la Ville de Saint-Georges qui met à la disposition de l'organisation certaines de ses infrastructures ainsi que son service des travaux publics, en plus d’un soutien financier

significatif. À cela, s’ajoute le support essentiel de la Sûreté du Québec et celui de plusieurs autres partenaires de services. Finalement, la précieuse collaboration de Procycle permettra encore cette année aux participants d'avoir accès à un prêt de vélo, incluant la possibilité d'opter pour un modèle performance de la réputée marque Miele, ou encore pour un vélo à propulsion électrique haut de gamme eVox.

Tous les participants recevront un maillot cycliste à l’image de l’activité et seront supportés par un encadrement professionnel digne des grandes courses. Selon le défi que chacun souhaite se donner, deux parcours sont offerts : « La Sportive », un aller-retour totalisant 45 km reliant Saint-Georges à Saint-Martin ou « La Randonnée » de 22.5 km, accessible à tous, soit seulement le retour vers St-Georges. Les deux groupes de participants seront réunis lors d’une pause à Saint-Martin sur l'accueillante terrasse de l'entreprise Altrum qui recevra encore l'activité cette année, après quoi tous repartiront ensemble pour rouler à leur rythme jusqu'à l'arrivée, laquelle sera suivie d'un cocktail dînatoire VIP. Nouveauté en 2017, chacun des participants se verra aussi offrir une invitation VIP valide pour deux personnes pour assister à l’une ou l’autre des étapes du Tour de Beauce qui aura lieu du 14 au 18 juin cette année.

L’organisation est heureuse de pouvoir compter cette année sur la présidence d’honneur de Sylvain Frigon, conseiller en solutions d'affaires chez IMS. « Le Tour de Beauce est un événement unique au Québec qui assure une grande visibilité à notre région et qui mérite qu'on le supporte pour l'aider à perdurer. J'invite toute la communauté d'affaires à se joindre à moi dans cette cause lors du Défi Tour de Beauce le 9 juin prochain. C'est une chance unique de participer à une activité de réseautage des plus profitable, qui met l'accent sur l'adoption de saines habitudes de vie. La randonnée se fait sur l'une des plus belles routes de la région, très sécuritaire et accessible pour tous. C'est une journée absolument agréable et je vous y invite en grand nombre », conclut M. Frigon, qui relèvera le Défi pour une sixième fois.

L’inscription et les détails de l’événement sont disponibles en ligne au defitourdebeauce.com ou au 418-227-5894.