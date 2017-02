Quatorze athlètes sélectionnés pour la finale régionale des Jeux du Québec

Le 4 février dernier s'est tenu la finale régionale des Jeux du Québec en ski alpin au Mont-Orignal où au termine de la compétition, 14 athlètes ont été sélectionnés pour représenter la région de la Chaudière-Appalaches lors de la 52e édition des Jeux du Québec qui se dérouleront à Alma du 1er au 4 mars prochain.

Le circuit avant tenu sa première rencontre au Mont Adstock le 14 janvier dernier, pour une épreuve de Kombi.

Chez les filles Marijane Théberge du Massif du Sud, Léa Grenier, Laurie Nadeau, Élodie Veilleux-Greene, Eleonor Pomerleau du Mont Adstock ainsi que Roxanne Potvin et Geneviève Côté du Mont-Orignal se sont fait une place dans l’équipe. Chez les garçons, c’est Philip Higgs, Benjamin Théberge et Félix Poulin du Massif du Sud, Mathieu Roy, Thomas Jean et Louis-David Pouliot du Mont-Orignal ainsi que Charles-Antoine Tardif du Mont Adstock qui seront du voyage.

L’épreuve de Slalom géant au Mont-Orignal a aussi emporté son lot de médaillés.

L’Équipe de compétition du Mont-Adstock a récolté 18 médailles lors de cette épreuve. Chez les filles, Jade Bahl (U6), Anastasia Falardeau (U8), Anna Perreault (U16) et Odile Nadeau (U18) ont remporté l’or. Selma Dorval (U6), Béatrice Veilleux-Greene (U8) et Léa Grenier (U14) ont remporté l’argent. Maude Nadeau (U12), Laurie Nadeau (U14) et Meagan Néron (U16) ont remporté le bronze.Chez les garçons, Justin Routhier (U6), Alexandre Bernard (U10) et Christophe Perreault (U12), ont remporté l’or. Justin Graham (U6), Félix Dorval (U8) et Félix-Olivier Grenier (U10) ont décroché l’argent alors qu’Adam Plante (U6) et Philippe Bernard (U8) sont repartis avec le bronze.

Le Club de compétition Massif du Sud est quant à lui reparti avec 10 médailles. Chez les filles, Marilou Pelletier (U10) et Marijane Théberge (U14) ont raflé l’or. Justine Lacombe (U10) et Frédérique Laliberté (U16) ont remporté l’argent.Chez les garçons, Philip Higgs (U14) et Olivier Lapointe (U16) ont remporté l’or, Charlie Théberge (U12) et Antoine Malenfant (U16) sont repartis avec l’argent alors que Maxime Théberge (U12) et Benjamin Théberge (U14) sont repartis avec le bronze.

L’Équipe junior de Ski Mont-Orignal a pour sa part terminé la journée avec 9 médailles. Chez les filles, Valérie Labbé (U12) et Maxime Tanguay (U18) ont remporté l’argent alors que Emmy Mathieu (U8), Daphnée Allen (U10), Frédérique Deblois (U10) ont remporté le bronze. Chez les garçons, William Jalbert (U18) a remporté l’or, Thomas Jean (U14) l’argent alors que Félix Ouellet (U10) et Félix-Antoine Potvin (U16) sont repartis avec le bronze.



Finalement, le Club de compétition ski Beauce est reparti avec 3 médailles. Chez les filles, Anaïs Nadeau (U12) a remporté l’or et Maxim Turcotte (U6) a remporté le bronze alors que chez les garçons, Timothé Fortin (U8) a raflé l’or.

Quant à l’épreuve de Kombi tenue au Mont Adstock, elle a permis aux athlètes suivants de se démarquer.

L’Équipe de compétition du Mont-Adstock a récolté 20 médailles lors de cette épreuve. Chez les filles, Jade Bahl (U6), Béatrice Veilleux-Greene (U8), Maude Nadeau (U12), Meagan Néron (U16) et Odile Nadeau (U18) ont remporté l’or. Anastasia Falardeau (U8), Élodie Veilleux-Greene (U14) et Catherine Bouliane (U16) ont terminé avec l’argent alors que Laurie Nadeau (U14) est repartie avec le bronze. Chez les garçons, Justin Routhier (U6), Philippe Bernard (U8), Alexandre Bernard (U10), Christophe Perreault (U12) ont remporté l’or. Justin Graham (U6), Jérémy Bahl (U8), Esteban Falardeau (U10) ont terminé avec l’argent alors qu’Adam Plante (U6), Olivier Vachon (U8), Félix Martineau (U10) et Nicolas Perreault (U14) sont repartis avec le bronze.

Le Club de compétition Massif du Sud est quant à lui reparti avec 8 médailles. Chez les filles, Marijane Théberge (U14) a remporté l’or, Marilou Pelletier (U10) l’argent et Frédérique Laliberté (U16) le bronze.

Chez les garçons, Philip Higgs (U14) et Émile Tardif (U16) ont remporté l’or, Maxime Théberge (U12) l’argent alors que Guillaume Malenfant (U12) et Olivier Lapointe (U16) sont repartis avec le bronze.

L’Équipe junior de Ski Mont-Orignal a pour sa part terminé la journée avec 7 médailles. Chez les filles, Daphnée Allen (U10) a remporté l’or, Valérie Labbé (U12) et Maxime Tanguay (U18) ont terminé avec l’argent et Frédérique Deblois (U10) est repartie avec le bronze. Chez les garçons, William Jalbert (U18) a remporté l’or, Mathieu Roy (U14) et Félix-Antoine Potvin (U16) sont tous deux repartis avec l’argent.

Finalement, le Club de compétition ski Beauce est reparti avec 2 médailles. Chez les filles, Laurie Dupuis (U6) et Léa Beaudry (U12) ont remporté le bronze.