Vincent Boutin marque sept buts dans une victoire de 10-1 du Komutel

Vincent Boutin a établi un nouveau record de la Ligue locale de hockey en marquant sept buts dans la victoire du Komutel de Saint-Georges par la marque de 10 à 1 contre le Pub la Gargouille d’East-Broughton samedi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les locaux se sont inscrits rapidement au tableau sur un but de Boutin avant de voir son coéquipier Marc-Étienne Giguère doubler l'avance de sa formation. La vedette de la rencontre en a rajouté avant la fin de la première période. C’était alors 3-0 pour le Komutel.



La deuxième période est le théâtre de quatre buts pour les Georgiens. Tout d’abord, Boutin s’est échappé et a déjoué Rouleau-Turcotte d’un tir du revers. Moins de deux minutes plus tard, celui-ci et Vincent Gagné ont enfilé l’aiguille. Bobby Poulin est toutefois déjoué pour la première fois par Michael Rodrigue, mais Boutin a répliqué aussitôt avec son quatrième de la rencontre.



Les buts ont continué de s’additionner en troisième période. Julien Veilleux a inscrit son cinquième de la saison sur une belle passe de Boutin. Ce dernier a inscrit deux autres filets, ses sixième et septième de la partie.



Le gardien Bobby Poulin a très bien fait devant le filet des siens bloquant les 39 des 40 lancers dirigés vers lui.



Éric-Alexandre Roy, entraineur-chef de Saint-Georges était visiblement fier de ses joueurs. « On s’est préparé pour un gros match. Nos joueurs étaient en mode séries éliminatoires et mon équipe a fait belle figure. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La vraie saison commence », a-t-il mentionné.

Le Komutel de Saint-Georges debutera les séries éliminatoire ce vendredi au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges alors que Métal Labonté de La Guadeloupe sera en visite à compter de 20 h 30.