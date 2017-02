Volleyball : L'équipe féminine des Condors termine au deuxième rang

L'équipe féminine de volleyball de Division 2 des Condors termine au deuxième rang de la saison régulière au classement de la Section Chaudière-Appalaches.

Les joueuses ont remporté deux victoires et subi une défaite le 18 février dernier à Garneau.

Après avoir suivi un revers de 25-16, 22-25 et 20-25 devant Limoilou, elles ont remporté une première victoire face à La Pocatière avec un pointage de 25-13, 23-25 et 25-21, puis une deuxième contre Rimouski avec des gains de 25-16, 29-27 et 25-18.

Elles terminent la saison avec 10 victoires et 4 défaites.

La capitaine Jolyane Larivière a été solide dans toutes les phases du jeu samedi. Pénélope Leclerc a démontré beaucoup de puissance en attaque.

L'équipe féminine participera au tournoi de qualification pour le championnat de conférence le 4 mars à Lévis. Deux des six équipes participantes accèderont à ce championnat.

Volleyball masculin

L'équipe masculine de Division 2 des Condors a quant à elle remporté une victoire et subi trois défaites au tournoi présenté à Jonquière.

Les garçons l'ont d'abord emporté en deux manches face à Sept-Îles. Ils se sont ensuite inclinés en trois manches devant Lévis-Lauzon et Rimouski, puis en deux manches devant Limoilou.

Les joueurs des Condors terminent donc au cinquième rang de leur section avec 11 points. Ils participeront également au tournoi de qualification pour le championnat de conférence prochainement. Quatre des cinq équipes participantes accèderont au championnat.