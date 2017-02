Trois nageuses du CNRB ont participé au championnat provincial de Gatineau

Trois nageuses du Club de natation régional de Beauce ont participé au championnat provincial 11-12 ans qui s’est déroulé à Gatineau les 18 et 19 février derniers.

En fin de semaine, trois nageuses du CNRB, Évelyne Lacasse, Élaine Bougie et Samuelle Thériault, ont participé au championnat provincial 11-12 ans et para-natation de Gatineau. Évelyne est parvenue à améliorer cinq de ses temps personnels. Quant à Marie-Élaine et Samuelle, elles ont amélioré, pour leur part, six de leurs temps personnels.