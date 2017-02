LHBBF : Saint-Éphrem termine la saison avec deux victoires

Le Danplex de Saint-Éphrem a complété sa saison sur une bonne note en remportant ses deux matchs de la fin de semaine, terminant au premier rang de la Ligue de hockey Beauce Bellechasse Frontenac (LHBBF) avec un dossier de 15 victoires et trois revers.

Samedi, l'équipe a vaincu les Éperviers de Bellechasse par la marque de 6 à 2. Le deuxième but qu'a inscrit Pierre-Marc Thériault s'est avéré être le but vainqueur en deuxième période. C'était alors 3-1. Saint-Éphrem a ajouté trois autres filets en début de troisième pour remporter la victoire.

Le lendemain, le Danplex a rendu visite aux Mercenaires de Lotbinière du côté de Saint-Gilles. Ces derniers se sont inclinés au compte de 6-2. L'attaque des visiteurs a été menée par Bastien Veilleux qui a marqué un but en plus d'obtenir trois mentions d'aide.

Une seule autre partie a eu lieu dans la LHBBF au cours de la fin de semaine. Vendredi soir, les Merceaires ont plié l'échine devant les Justiciers de Saint-Joseph. Ces derniers ont remporté la rencontre par la marque de 5-2. À un certain moment, les Joselois menaient 4 à 0 contre leurs rivaux. Patrick Cyr s'est démarqué dans la victoire obtenant un but et deux passes.

Les séries éliminatoires s'amorceront en fin de semaine dans la LHBBF. Saint-Joseph affrontera Bellechasse tandis que Saint-Ephrem se mesurera à Lotbinière.