Une fin de semaine parfaite pour les Lynx M13 de l'école Jésus-Marie

Les Lynx M13 de l’école Jésus-Marie ont signé deux victoires la fin de semaine derrière, s’approchant à un seul point de la quatrième place au classement général tout en ayant un match en main.

Dans un premier temps, l’équipe de Raymond Delarosbil a affronté l’école du Mistral de Mont-Joli le 18 février. Zach Villemure a repoussé 23 des 25 lancers pour permettre à son équipe de gagner au compte de 5-2. Marc-Antoine Mercier, Benjamin Nadeau et Jacob Poulin ont brillé offensivement avec une fiche d’un but et une passe chacun.

La deuxième partie a été chaudement disputée le 19 février face à l’équipe de l’école secondaire de Rivière-du-Loup. En troisième période, alors que le pointage était de 1-1, les Lynx ont explosé avec quatre buts sans riposte et ont dominé cette période avec un total de 16 lancers contre 6 pour l’équipe adverse. Nykolas Mendez-Roy s’est illustré avec deux buts alors que Mathis Bouchard a été solide devant le filet repoussant les 23 des 24 lancers dirigés vers lui.

Raymond Delarosbil est fébrile à l’idée d’affronter l’équipe du Séminaire St-Joseph qui a un seul point d’avance au classement sur les Lynx lors du prochain match le 23 février prochain à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

L’équipe de Steve Gosselin, les Lynx M15, a connu une fin de semaine plus difficile avec une défaite de 4-2 face à l’équipe de Rivière-du-Loup vendredi dernier et une défaite de 12-1 le lendemain à Mont-Joli. Malgré ces deux défaites, les Lynx demeurent en 11e position sur 17 équipes. Les prochains matchs auront lieu à l’aréna de Saint-Cyrille le vendredi 24 février versus le Séminaire St-Joseph et le samedi 25 février contre le Collège de Lévis.