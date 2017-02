Le Cool FM remporte la première manche 3 à 1 contre les 3L à Rivière-du-Loup

Le Cool FM de Saint-Georges a remporté au compte de 3-1 la première partie de la série aller-retour qui l'oppose aux 3L de Rivière-du-Loup.

Les unités spéciales ont joué un rôle majeur lors de la rencontre alors que trois des quatre buts ont été inscrits en avantage numérique, chacune des formations ayant profité de six jeux de puissance.

Il a fallu attendre en deuxième période pour assister au premier but du match. Marc-André Tourigny a fait plaisir aux 1 227 partisans rassemblés au Centre Premier Tech avec son 13e de la saison dès les premières secondes de l'engagement alors que les Louperivois évoluaient à cinq contre quatre.

Les visiteurs ont répliqué à la 15e minute par l'entremise de Jonathan Laberge. Yannick Tifu et David Poulin ont obtenu les passes. Puis, lors de la dernière minute du second tiers, Tifu a déjoué le gardien adverse, aidé du capitaine Éric Bertrand et de Sacha Pokulok. Ces deux filets ont été inscrits avec l'avantage d'un joueur.

Seul Kevin Cloutier a fait scintiller la lumière rouge en troisième période, marquant son 19e filet de la saison. Carl Lauzon et Nicolas Blanchard ont obtenu un point sur la séquence.

Le gardien des Beaucerons, Pierre-Olivier Pelletier, a reçu la première étoile de la rencontre, arrêtant 36 des 37 tirs dirigés contre lui. Auteur d'un but et d'une passe, Tifu a obtenu la deuxième étoile, tandis que Tourigny, unique marque des 3L, est nommé la troisième étoile.

Les deux équipes s'affronteront de nouveau ce soir, cette fois au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.