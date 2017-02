Défaite du Cool FM 5 à 2 à domicile contre Rivière-du-Loup

Le Cool FM de Saint-Georges s'est incliné 5-2 à domicile contre les 3L de Rivière-du-Loup lors du second match en 24 h entre les deux formations.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants alors que Simon Danis-Pépin a déjoué Pierre-Olivier Pelletier dès la 23e seconde de la partie. Bryce Swan a ensuite doublé l'avance des siens avant la mi-période. Tommy Veilleux a redonné espoir à son équipe avec son quatrième de la saison, aidé de Yannick Tifu et Carl Lauzon.

Lors du deuxième engagement, Marc-Olivier D'amour a redonné une avance de deux buts aux 3L lors d'un désavantage numérique. Quelque 45 secondes plus tard, le Cool FM a réduit l'écart de moitié par l'entremise de Patrick Lapostolle en supériorité numérique. Nikita Kolesnikovs et Jonathan Laberge ont obtenu les aides. Swan a cependant marqué son second filet de la rencontre quelques instants plus tard. Marc-André Tourigny a obtenu sa troisième passe de la partie sur le jeu.

Malgré une domination de 14 à 6 au niveau des lancers, les hommes de Dean Lygitsakos ne sont pas parvenus à percer la muraille de Loïc Lacasse, tandis que Rivière-du-Loup a ajouté un cinquième but, celui de Sylvain Deschâtelets. Francis Meilleur a imité son coéquipier Tourigny, récoltant sa troisième passe sur la séquence.

La dernière joute à domicile du Cool FM aura lieu le vendredi 3 mars alors que Sorel-Tracy sera de passage à Saint-Georges. Les Beaucerons termineront leur saison le 4 mars alors qu'ils rendront visite aux Marquius de Jonquière.

Rappelons que Saint-Georges se bat toujours pour la troisième place au classement général, devançant leurs rivaux de Thetford Mines par un seul point alors que les deux équipes ont encore deux matchs à disputer.