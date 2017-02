Le gala du Mérite sportif beaucerons dévoile ses gagnants

Le gala du Mérite sportif beauceron a dévoilé les récipiendaires des Élitas de sa 39e édition samedi soir lors d'une cérémonie qui a eu lieu à la polyvalente de Saint-Georges, réunissant quelque 300 personnes dans l'auditorium.

Cet événement annuel a pour but de récompenser les athlètes qui se sont démarqués par leurs performances au cours de la dernière année, que ce soit sur la scène régionale, provinciale, nationale ou internationale.

C'est le footballeur Anthony Auclair qui a remporté l'Élitas d'or. Celui-ci a remporté la dernière édition de la coupe Vanier avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Il représente l'un des plus beaux espoirs pour la Ligue canadienne de football et il pourrait également être repêché dans la Ligue nationale de Football (NFL). Le jeune homme de Notre-Dame-des-Pins ne pouvait être là pour accepter son prix.

Auclair a devancé Vanessa Drouin (Élitas d'argent) qui est devenue championne du monde en combat de la World Karate and Kickboxing Commission qui a eu lieu en novembre dernier à Dublin en Irlande, et Éliot Grondin (Élitas de bronze), de Sainte-Marie, un jeune prodige du snowboard cross et du vélo de montagne qui vise une participation aux championnats juniors mondiaux en 2017.

Voici donc les gagnants (en gras) ainsi que les finalistes pour chacune des catégories :

Gatégories Gagnants Finalistes Athlétisme Charles-Antoine Bolduc (Saint-Victor) Charles-Olivier Bolduc (Saint-Victor) et Alyssia Mino-Roy (Vallée-Jonction) Badminton Félicia Lapointe (Sainte-Sabine) Charles-Antoine Bolduc (Saint-Victor) et Kellyna Royer (Tring-Jonction) Baseball René-Dave Pelchat (Tring-Jonction) Jimmy Chabot (Beauceville) et Jonathan Dulac (Saint-Georges) Cross-country Alyssia Mino-Roy (Saint-Joseph) Maëlle Rancourt (Lac-Etchemin) et Enrique Simard (Saint-Elzéar) Football Anthony Auclair (Notre-Dame-des-Pins) Adam Auclair (Notre-Dame-des-Pins) et Nick Roy-Giroux (Saint-Georges) Golf Rémi Poulin (Notre-Dame-des-Pins) Matis Lessard (Beauceville) et Félix Poulin (Sainte-Marie) Gymnastique Virginie Bilodeau (Saint-Georges) Lauralie Doyon (Saint-Georges) et Béatrice Lamontagne (Saint-Gédéon) Haltérophilie Jacob Gosselin (Saint-Honoré) Samuel Poulin (Saint-Honoré) et Marie-Anne Tanguay (Saint-Gédéon) Karaté sénior Vanessa Drouin (Saint-Simon-les-Mines) Jérôme Bernard (Beauceville) Karaté junior Nelson Trachy (Sainte-Marguerite) Alexy et Yohan Grondin (Saint-Georges) Natation Vincent Côté (Saint-Georges) Julianne Tremblay (Saint-Georges) et Charles-Antoine Bourque (Saint-Georges) Patinage artistique Alyson Thibault (Sainte-Marie) Ophélie Génier (Saint-Georges) et Maryanne Parent (Sainte-Marie) Rugby Kelyane Morneau (Sainte-Justine) Alyson Dulac(Saint-Prosper) et Sarah Neff (Saint-Anselme) Snowboard cross Éliot Grondin (Sainte-Marie) Rosemarie Bégin-Tanguay (Saint-Odilon) et Anne Gagné (Lac-Etchemins) Soccer Jérémy Gosselin (Saint-Georges) Marc-Antoine Garneau (Saint-René) et Jean-Mathieu Lacroix Tennis féminin Rosalie Carrier-Dulac (Saint-Georges) Alizée Poulin (Beauceville), Marianne et Annabelle Williams (Saint-Georges) Tennis masculin Émile Laflamme (Notre-Dame-des-Pins) Hugo Maheux (Saint-Georges) et Samuel Rodrigue (Saint-Georges) Volleyball Jérémie Doyon (Saint-Joseph) Jolyanne Larivière (Saint-Zacharie) et Dominique Marcoux (Sainte-Hénédine) Hors discipline* Joshua Roy (saint-Georges) Éliot Grondin, vélo de montagne, (Sainte-Marie) et Xavier Lapointe, bascketball, (Sainte-Hénédine) Scolaire féminin Laurie Roy (polyvalente Saint-Georges) Alyson Dulac (polyvalente des Abénaquis) et Kellyna Royer (polyvalente des Appalaches) Scolaire masculin Charles-Antoine Bolduc (polyvalente Saint-François) Charles-Olivier Bolduc (polyvalente Saint-François) et Enrique Simard (polyvalente Benoît-Vachon) Bénévole Martin Vallerand (Saint-Georges) Équipiers de l'année Audrey Maheux et Dominic Morin Équipe niveau régional Lynx de Haute-Beauce (hockey novice A) Giants de Saint-Georges (baseball bantam A) et les As de Saint-Martin (baseball novice) Équipe niveau provincial Élites de Beauce-Appalaches (hockey pee wee AAA) Ascalon senior AA (soccer) et l'Escouade Beauce-Amiante (kin-ball) Équipe (exploit) Vétérans de Beauce (hockey) Entraîneur de l'année Éric Tanguay (Élites de Beauce-Appalaches) Jimmy Boulet (Patriotes de la polyvalente Bélanger) et Alain Rodrigue (hockey) Événement de l'année Bootcamp Race 2016 (Saint-René) Course de canots rabaska (Saint-Georges) et Défi PSF (Beauceville) Organisme de l'année Fondation de la relève des Etchemins Club de gymnastique régional Voltige (Saint-Georges) et le Dekhockey (Saint-Georges)

La catégorie hors-discine regroupe les candidatures dont les sports n'avaient pas assez de candidats pour former une catégorie à part entière.

Un hommage a également été rendu au physiothérapeute, Bernard Morin, pour son engagement auprès des athlètes beaucerons et etcheminois. Il a oeuvré auprès d'équipes de football et de hockey lors de 19 des 31 dernières années. M. Morin a également mis en place un protocole de gestion de commotions cérébrales.