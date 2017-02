Quatorze médailles pour la région après deux jours d’épreuves aux Jeux du Québec

À l’issue de la 2e journée de la 52e Finale des Jeux du Québec, la délégation de la région Chaudière-Appalaches s’est distinguée à Alma en remportant à ce jour un total de 14 médailles, dont cinq en or, trois en argent et six de bronze. À noter la performance du gymnaste Pier-Olivier Julien, qui a obtenu à lui seul trois médailles d’or.

La 2e journée de la 52e Finale des Jeux du Québec s’est achevée, pour la région Chaudière-Appalaches, sur une récolte de onze médailles. Remportant respectivement trois et deux médailles d’or, les gymnastes Pier-Olivier Julien (d’Issoudun) et Anthony Alain (de Saint-Lambert-de-Lauzon) se sont particulièrement distingués. Arrivé à la 1ère place du podium aux arçons et aux barres parallèles dans la catégorie « Excellence masculin », Pier-Olivier a été récompensé par la médaille d’or pour le total des épreuves. Quant à Anthony Alain, il s’est distingué aux mêmes agrès, mais dans la catégorie « Représentativité masculin ».

Les autres médailles de cette 2e journée ont été remportées par Émilie Beaulieu (de Lévis) en fleuret féminin, où elle a terminé en 3e position. Avec sa coéquipière Marianne Brassard, elles sont parvenues à obtenir également la médaille de bronze en fleuret féminin par équipe. La patineuse Alyson Thibault (de Sainte-Marie) a remporté, pour sa part, la médaille d’argent dans la catégorie pré-novice B alors que les Lévisiens Elsa Lebel et Zachary Després se sont respectivement classés aux 2e et 3e rangs du 1 500m de patinage vitesse. Toujours en patinage, deux autres athlètes de Lévis, Charles-Olivier Lachance et Magalie Trempe ont obtenu la médaille de bronze au relais mixte dans la catégorie 12 ans.

Au cours de la première journée d’épreuves, les patineurs de la délégation Chaudière-Appalaches s’étaient déjà distingués dans la danse en couple, où Olivier Boulianne et Léa Paquet avaient obtenu la médaille d’argent. Quant à Elsa Lebel, elle était montée sur la 3e marche du podium en patinage de vitesse, au 1 000m 13-14 ans. Dernière médailléé parmi les 91 athlètes représentant la région, Magalie Trempe avait aussi gagné la médaille de bronze en ski de fond, à l’épreuve du 2,5 km libre 12 ans.