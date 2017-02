Anthony Auclair élu athlète de l'année, Vanessa Drouin et Éliot Grondin respectivement deuxième et troisième

Voir la galerie de photos

Anthony Auclair, Vanessa Drouin et Éliot Grondin ont respectivement reçu les Élitas d'or, d'argent et de bronze lors de la 39e édition du gala du Mérité sportif beauceron, tenu le 25 février en soirée à la polyvalente de Saint-Georges.

L'athlète de l'année en Beauce a complété son parcours avec l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université Laval en remportant la coupe Vanier. Natif de Notre-Dame-des-Pins, son physique imposant de 6 pi 6 po et 255 lbs et son jeu en tant qu'ailier offensif ainsi que centre arrière pourraient lui ouvrir les portes du repêchage de la Ligue nationale de football (NFL). Actuellement, il est vu comme l'un des plus beaux espoirs de la Ligue canadienne de football (LCF). Anthony n'a pas pu être présent lors du gala pour recevoir son prix, accepté par sa mère en son nom.

Pour sa part, Vanessa Drouin, s'est illustrée sur la scène internationale en remportant le titre de championne du monde de la World Karate and Kickboxing Commission (WKC) dans la catégorie Combat féminin ceinture noire des moins de 70 kg à Dublin en Irlande. Voyez l'entrevue qu'elle a accordée dans la vidéo ci-dessus.

Quant à lui, Éliot Grondin s'illustre snowboard cross. Âgé de 15 ans, il a terminé au septième rang lors du Championat du monde junior qui a eu lieu en République tchèque du 14 au 21 février dernier. De plus, lui et son coéquipier de la Colombie-Britannique, Evan Bichon, 18 ans, ont conclu l'épreuve de la course par équipe en cinquième place.

