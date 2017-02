Les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville performent en badminton

Les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville (EJM) ont participé au championnat de badminton de L'Association Sportive des Institutions Privées (A.S.I.P.) samedi le 25 février dernier. Le championnat se tenait au Juvénat Notre-Dame à Lévis.

Maria-Fe Ramos-Solis (catégorie benjamine simple féminin) a terminé première de sa section avec trois victoires et aucune défaite. En finale, elle s'est inclinée au compte de 21-13 et 21-14.

Tristan Chouinard et Mélodie Morin ainsi que Olivier Bolduc et Lydia Morin (catégorie benjamine double mixte) ont terminé respectivement 1er et 2e de leur section et se sont rendus directement en finale. Tristan et Mélodie sont sortis vainqueurs avec des gains de 21-17 et 21-14 face à Olivier et Lydia.

Léa Fortin et Jean-Gabriel Bernard (catégorie cadette double mixte) ont remporté trois victoires dans leur division et ont terminé en première position. Ils ont ensuite remporté les honneurs 21-9 et 21-13 en finale.

Jérémie Buteau et Nick Poulin (catégorie juvénile double masculin) se sont inclinés en demi-finale, mais accèdent tout de même aux régionaux.

Finalement, les benjamines de secondaire 1 et 2 ont remporté la bannière de championnes suite à leurs performances.

Finale régionale

Ce sont donc 11 des 18 athlètes de l'École Jésus-Marie qui se sont qualifiés pour championnat régional. Ils représenteront donc l'A.S.I.P. Rive-Sud lors de cette rencontre.

Maria-Fe Ramos-Solis dans la catégorie benjamine simple féminin.

Tristan Chouinard et Mélodie Morin dans la catégorie benjamine double mixte.

Olivier Bolduc et Lydia Morin dans la catégorie benjamine double mixte.

Léa Fortin et Jean-Gabriel Bernard dans la catégorie cadette double mixte.

Rosalie Veilleux et Maude Poulin dans la catégorie juvénile double féminin.

Jérémie Buteau et Nick Poulin dans la catégorie juvénile double masculin.

La finale régionale aura lieu le 1er avril prochain à Montmagny.