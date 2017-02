LHCS: le Giovannina de Sainte-Marie balaie le CIEL-FM de Trois-Pistoles

Le Giovannina de Sainte-Marie a balayé sa série au meilleur de cinq matchs contre le CIEL-FM de Trois-Pistoles en remportant la troisième partie au compte de 4 à 3 en prolongation.

Trois-Pistoles a rapidement pris les devants 1-0 par l'entremise de Kevin Lévesque. Cependant, les Beaucerons ont répliqué avec deux buts rapides signés Jason Breton et David Allen. Les visiteurs ont réussi à créer l'égalité en deuxième période, mais Sainte-Marie a repris l'avance moins d'une minute plus tard. C'était alors 3-2 après 40 minutes de jeu.

Un seul but a été marqué lors du dernier tiers. Trois-Pistoles est revenu de l'arrière pour la deuxième fois, alors qu'il restait un peu plus de cinq minutes à faire au match, forçant ainsi la prolongation. Anthony Laflamme a finalement joué les héros, inscrivant le but vainqueur au grand plaisir des partisans rassemblés au Centre Caztel.

Le Giovannina affrontera les Seigneurs à La Pocatière lors de la deuxième ronde. La première rencontre aura lieu vendredi prochain dès 21 h.